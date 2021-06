Nå ligger spørsmålet om løslatelse av Viggo Kristiansen hos Høyesterett

innenriks

Advokat Arvid Sjødin, som er forsvarer for Kristiansen, bekrefter overfor NTB at deres skriv er levert.

– Det ble levert i dag tidlig, opplyser Sjødin i en tekstmelding tirsdag.

Det er hans kollega Bjørn André Gulstad som fører saken for Høyesterett.

– Vi har gitt uttrykk for at vi ikke har noen innvendinger mot skriftlig behandling, sier Gulstad.

Anførslene og påstandene i anken opprettholdes, opplyser advokaten. Blant annet mener Kristiansens forsvarere at det ikke er noen gjentakelsesfare.

– Det er ingen samfunnshensyn som med tilstrekkelig styrke undergraver at det er forsvarlig å løslate ham, sier advokat Gulstad.

Begge ber om løslatelse

Påtalemyndigheten varslet mandag at de går inn for at Kristiansen løslates mens gjenopptakelsesarbeidet pågår. Høyesterett ga partene frist til 2. juni med å komme med sine eventuelle bemerkninger til at saken behandles skriftlig, ikke muntlig, som først planlagt.

Også Oslo statsadvokatembeter har levert sitt skriv, opplyser statsadvokat Andreas Schei til NTB.

– Vi har ingen bemerkninger, og vi har skrevet at saken egner seg for skriftlig behandling, forteller han.

Høyesteretts direktør Bente J. Kraugerud opplyste mandag at Høyesterett skal ta stilling til hvordan saken behandles straks partene har uttalt seg. Hun understreket at «videre behandling vil bli gitt høy prioritet».

Klart tidligst til høsten

Viggo Kristiansen er dømt til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld. I februar fikk han straffesaken sin gjenåpnet.

Oslo statsadvokatembeter gjennomgår saken og skal gi en innstilling til Riksadvokaten om det skal gjennomføres en ny hovedforhandling eller om det skal bes om frifinnende dom uten hovedforhandling.

Denne avgjørelsen vil tidligst være klar til høsten.

(©NTB)