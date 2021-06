Wizz Air står fast ved boikott-søksmål

innenriks

Wizz Air meldte i februar at det stevner Agder fylkeskommune for ulovlig boikott-vedtak etter at flyselskapet tidligere varslet søksmål mot flere norske kommuner og fylker.

Wizz Airs skepsis til fagforeninger var med på å gjøre at flere sa at de ikke ville fly med selskapet, men flyselskapet mener det er utsatt for en ulovlig boikott. Nå opplyser selskapet at det går videre med søksmålet.

– At Wizz Air forlater det norske innenriksmarkedet vil ikke påvirke saken, som forblir relevant gitt at flyselskapet fortsetter å operere betydelig kapasitet til og fra Norge, skriver kommunikasjonsdirektør Andras Rado i en epost til E24.

Saken mot Agder fylkeskommune skal behandles i august.

Det ungarske flyselskapet avvikler innenlandstrafikken i Norge fra 14. juni, men opprettholder tilbudet med flyreiser utenlands.

Advokat Nils Kristian Lie, som representerer Agder fylkeskommune, reagerer på at Wizz Air går videre med søksmålet.

– Jeg finner det overraskende, men kan ikke annet enn å ta det til etterretning, sier Lie.

