Fem års fengsel for terrorfinansiering

Ifølge Nettavisen er en mann i 30-årene frikjent for terrorfinansiering, men dømt for brudd på finansforetaksloven. PST mener han formidlet betaling på vegne av minst 30 personer uten at han hadde konsesjon.

Ifølge forsvareren, advokat Svein Holden, anker mannen i 40-årene dommen, både når det gjelder skyldspørsmålet og straffutmålingen.

– Han erkjente overføringer for en mindre del, i underkant av 30.000 kroner. Han opprettholder at pengene aldri gikk til IS, men at de gikk til menneskesmuglere som smuglet kvinner og barn ut av IS-kontrollerte områder, sier Holden til Nettavisen.

465.000 kroner

Ifølge dommen er mannen i 40-årene dømt for å ha overført til sammen 465.000 kroner til en navngitt person som kriget for terrororganisasjonen IS – også omtalt som ISIL – i Syria.

– Retten kan ikke se noen formildende omstendigheter. At en del av pengene XX (den tiltalte, red.anm.) overførte til YY (den omtalte IS-krigeren) i ISIL sannsynligvis skulle brukes av ham til å hjelpe blant annet enker av fremmedkrigere, kan ikke tillegges vekt i formildende retning. Pengene er sendt til YY i ISIL etter YYs instrukser, og det er ikke tegn til at XX har ønsket å motarbeide ISIL eller på annen måte ta avstand fra terrororganisasjonen. XX har ikke bidratt nevneverdig til oppklaring av saken, som har vært tidkrevende med etterforskning og rettsanmodninger til en rekke land, skriver dommer Kim Heger.

Nesten 400.000 i madrass

Aktoratet ba om seks års fengsel for mannen i 40-årene, men retten fant at det var noe strengt og landet på ett år mindre.

For mannen i 30-årene ble straffen en bot på 25.000 kroner, noe som anses som oppgjort gjennom at han satt 29 dager i varetekt.

Han får i tillegg inndratt nærmere 400.000 kroner, penger som ble funnet under en madrass ved ransaking av leiligheten hans.

