innenriks

Det sa helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse onsdag.

De som allerede er på karantenehotell og kan dokumentere at de er vaksinerte eller har vært smittet, kan fra og med torsdag ta resten av karantenen hjemme.

Et flertall på Stortinget har bedt regjeringen straks sørge for at fullvaksinerte nordmenn ikke lenger må oppholde seg på karantenehotell, skriver Aftenposten.