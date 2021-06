NLA Høgskolen får tilby full presteutdanning

innenriks

– Vi gleder oss over at en lang søknadsprosess er helt i mål slik at NLA Høgskolen er klarert for å tilby full presteutdanning, sier avdelingsleder ved teologi, religion og filosofi, Gunnar Innerdal, i en pressemelding.

I februar ga NOKUT, som har ansvar for å godkjenne høyere utdanning, klarsignal for at NLA Høgskolen fikk etablere profesjonsutdanning i teologi. Kunnskapsdepartementet måtte også godkjenne søknaden, og de har nå sagt ja.

Skolen satser på å aktivere studieprogrammet fra og med høsten 2021.

(©NTB)