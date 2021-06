Skyteøvelse kan ha startet skogbrann i Steinkjer

innenriks

Brannen, som startet ved 15-tiden, oppsto trolig som følge av en skyteøvelse, da et skudd sneiet og startet lyngbrannen, skriver Steinkjer24.

– Brannen har startet fra en rikosjett av et prosjektil, sier OPS-vakt i Heimevernet på Værnes, Helge Moksnes til nettstedet.

Det skal være et stort område som brenner, og brannen sprer seg. Ifølge NRK anslo brannvesenet ved 17-tiden at det var snakk om et område på 2–300 meter i bredden, men allerede en halv time senere at det har blitt betydelig større.

Det er opprettet en sikkerhetssone på 1.000 meter

– Dette blir nok langvarig, sier alarmsentraloperatør på 110-sentralen, Jon Erik Seierstad til NRK.

Like etter klokka 16 måtte brannmannskapene trekke seg ut av området av frykt for blindgjengere, som er granater som ikke har gått av, skriver Adresseavisen.

Både helikopter og drone er rekvirert til stedet for å hjelpe til med slukningsarbeidet. Ifølge NRK nærmeste bebyggelse langt unna, og det skal ikke være fare for liv og helse.

