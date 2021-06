Viggo Kristiansen har fått besøksforbud overfor de etterlatte

innenriks

Besøksforbudet vil bli forkynt Kristiansen via Agder politidistrikt, bekrefter hans forsvarer Arvid Sjødin overfor NTB.

– Det finnes ikke noe konkret grunnlag for å iverksette dette besøksforbudet. Derfor har jeg bedt politiet om en ytterligere begrunnelse, sier Sjødin.

Viggo Kristiansen ble tirsdag løslatt fra Ila fengsel, og han ble deretter kjørt hjem til Kristiansand av sin far.

I sin begrunnelse for besøksforbudet viser Oslo-politiet til at det «er grunn til å tro at Viggo Kristiansen ellers vil krenke de etterlattes fred», noe advokaten mener er usant.

– Det har ingen betydning for Viggo om han har et sånt besøksforbud. Den siste ting i verden han vil gjøre, er å ta kontakt med noen av de etterlatte, så dette er bare et spill for galleriet etter min mening, sier advokaten.

Han sier de foreløpig ikke kommer til å gjøre noe mer med saken enn å be om ytterligere begrunnelse.

– Det er lite trolig at vi tar dette til retten, det har ingen hensikt, men vi vil ha begrunnelsen.

Det var TV 2 som først meldte om besøksforbudet. De etterlattes bistandsadvokat, Håkon Brækhus, har foreløpig ikke besvart NTBs henvendelser.