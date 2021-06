40 evakuert på grunn av gressbrann på Sotra – brannvesenet har fortsatt ikke kontroll

innenriks

Ifølge politiet hadde gressbrannen et omfang på rundt 100 kvadratmeter i begynnelsen, men den har spredt seg raskt, og det brenner nå på et område på flere hundre kvadratmeter.

Politiet opplyser til TV 2 at brannen beveger seg 50 meter i minuttet, og at det vil brenne lenge på stedet. Som følge av brannen har hus og gårdsbruk i området blitt evakuert. Ifølge NRK er rundt 15 boliger og 40 personer i området rundt Kårtveit evakuert. Det kan bli aktuelt å evakuere ytterligere 10 til 20 boliger.

Beboere som ikke skal evakueres, bes om å holde dører og vinduer lukket.

To helikoptre

Ved 14.30-tiden ankom et skogbrannhelikopter for å bistå i slukningsarbeidet. To timer senere var et tredje helikopter på vei, skriver Bergensavisen.

Ifølge avisen var opp mot 50 brannmannskaper i sving. I tillegg har Sjøforsvaret sendt én brannbil med åtte personer, og Sivilforsvaret har sendt 20–30 mannskaper for å bistå.

Det er fortsatt uklart hvordan brannen har oppstått, men ifølge Bergens Tidende mener brannmannskapene at den skal ha startet i nærheten av en snuplass ved boligene.

Kan vare i flere dager

Innsatsleder i brannvesenet Jarl Hestad sier til avisen at det vil ta tid å slukke brannen.

– Vi kommer til å være her utover natten og morgentimene. Kanskje i flere dager, sier Hestad.

Det er ikke meldt om personskade i forbindelse med brannen. Politiet meldte om brannen like etter klokka 12 torsdag.

