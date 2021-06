Guldvog: Behov for karantenehotell for noen til over sommeren

innenriks

– Jeg tror det er riktig at noen vil ha behov for karantenehotell til over sommeren. Og kanskje lenger enn det også, for reisende som kommer fra enkelte deler av verden, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til P4-nyhetene.

Fra og med torsdag må færre på karantenehotell etter utenlandstur; dette gjelder de som er vaksinert i Norge eller har vært koronasmittet det siste halvåret. Det kunngjorde regjeringen onsdag.

Det er likevel mange som ikke slipper, og med risiko for nye varianter mener Guldvog at ordningen ikke forsvinner med det første.

– Vi må ha karantenehotell i mange måneder til.

(©NTB)