Joachim Triers siste film plukket ut til hovedkonkurransen i Cannes

innenriks

Festivalen går av stabelen 6. til 17. juli. Filmen får norsk premiere 15. oktober.

Dette blir tredje gang Trier deltar med film i Cannes. Han deltok i programmet Un certain regard i 2011 med «Oslo, 31. august» og i hovedkonkurransen med den engelskspråklige «Louder Than Bombs» i 2015.

Bare ni norske spillefilmer har vært plukket ut til hovedkonkurransen siden festivalens begynnelse i 1946.

– At Joachim Trier er tilbake i Cannes med film for tredje gang, og igjen i hovedkonkurransen, viser hvor sterk posisjon han har som filmskaper – og at han nok en gang har laget en svært god film som har nådd gjennom det aller smaleste nåløyet, sier direktør Kjersti Moe i Norsk filminstitutt.

«Verdens verste menneske» blir den første norskspråklige filmen i hovedkonkurransen siden «Arven» av Anja Breien som deltok i 1979.

I tillegg er Triers parhest, Eskil Vogt, også representert i år med sin film «De uskyldige». Den skal delta i programmet Un certain regard.

Det er første gang Norge har to spillefilmer med i hovedprogrammet i Cannes.