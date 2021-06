Kilder: Norge og Storbritannia enige om frihandelsavtale

innenriks

Avtalen må nå til Stortinget for godkjenning. Detaljene i avtalen blir lagt fram fredag, opplyser en sentralt plassert kilde til NTB.

Det var NRK som meldte om enigheten først.

Næringsminister Iselin Nybø (V) hadde opprinnelig som mål å få avtalen på plass i allerede oktober i fjor, men knallhard tautrekking om landbruk har stått i veien for enighet.

Nybø varslet i slutten av forrige uke at forhandlingene var «helt i sluttfasen».

– Det jobbes intenst for at forhandlingene ferdigstilles så fort som mulig, sa hun da.

Svært viktig avtale

Den nye avtalen skal sikre handelsforbindelsene etter Storbritannias exit fra EU.

I dag har Norge kun en midlertidig nødavtale på plass med britene. Denne sikrer varehandelen, men mangler løsninger for tjenester og investeringer.

I forhandlingene om en permanent avtale skal Storbritannia ha lagt fram offensive krav om økt tilgang til eksport av britiske landbruksvarer til Norge. Norge har på sin side kjempet for bedre betingelser for eksport av norsk sjømat til Storbritannia, men har samtidig hatt et ønske om å skjerme norske bønder for økt handelspress.

Det er i første rekke britiske krav om importkvoter for kjøtt og ost som har skapt bekymring.

Utfordring for KrF

Situasjonen skal ha vært spesielt utfordrende for KrF, som er i skarp konkurranse med Senterpartiet om velgere i distriktene og frykter sperregrensa i valget i høst.

Nettopp Senterpartiet gikk torsdag ut og advarte mot å gi etter for britisk press.

– Senterpartiet frykter at regjeringen vil prøve å haste igjennom avtalen i Stortinget og kaste norske bønder og industri under bussen for å få landet den, sa stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Ifølge henne er det uaktuelt for Sp å stemme for en avtale som ødelegger for norsk matproduksjon og næringsmiddelindustri.

Tidspress på Stortinget

Stortinget må nå jobbe under stort tidspress. Bare to uker gjenstår før vårsesjonen er over, og en forlengelse av sesjonen kan bli nødvendig for å sikre en forsvarlig behandling av saken.

NHO-direktør Ole Erik Almlid gikk torsdag ut og advarte Stortinget mot å ta ferie før den nye avtalen er på plass.

– Dette er en helt avgjørende avtale for Norge. Det er den viktigste avtalen siden EØS-avtalen. Dette er vårt største enkeltland når det gjelder handel, sa Almlid til NTB.

Storbritannia er Norge største handelspartner etter EU.