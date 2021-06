Nobelkomiteen måtte på tiggerunde hos norske milliardærer

innenriks

– Jeg kan bekrefte at vi for om lag fire år siden tok direkte kontakt med tre av Norges rikeste personer. Ingen var interessert i å støtte oss sier Olav Njølstad, direktør for Nobelinstituttet og sekretær for Nobelkomiteen, til Dagens Næringsliv.

Det var ikke han som tok tiggerunden, men daværende forskningssjef Asle Toje. Han ønsker ikke å kommentere saken. Hverken Toje eller Njølstad ønsker å opplyse om hvem de kontaktet, utover at det var «tre milliardærer».

– Det ville være ufint å navngi dem, så det kommer vi ikke til å gjøre, sier Njølstad.

Han har tidligere opplyst til DN at «innen to til tre år vil egenkapitalen være borte» om dagens situasjon fortsetter.

Nobelinstituttet har også henvendt seg til amerikanske donorer på jakt etter større inntekter. Carnegie Corporation har bidratt, og en ny søknad dit er under behandling. Ifølge Njølstad har det ikke dette budt på utfordringer.

Nobelkomiteen skal nå komme med et nytt initiativ overfor Stortinget om en økt driftsstøtte.

(©NTB)