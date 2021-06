Vedum lover å redde AFP

innenriks

– Vi kommer til å støtte opp under initiativet Støre har tatt for å bidra til å redde AFP-ordningen. Vi ønsker å styrke ordningen og vil at den skal omfatte flere, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Det har foregått en årelang kamp for å fornye ordningen for over 800.000 ansatte med avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. I vinter ble det enighet om en felles utredning om en reformert AFP-ordning. Hovedproblemet er at finansieringen fortsatt ikke er på plass.

Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk ut i mai og forpliktet seg til å redde AFP-ordningen og bidra med finansiering, hvis han og hans parti får regjeringsmakt etter stortingsvalget 13. september.

Vedum sier at dette først og fremst er en diskusjon mellom NHO og LO, men at det er viktig at myndighetene bidrar.

– AFP er en viktig sak. Hvis du blir syk, eller bedriften din går konkurs like før du skal gå av med AFP, så mister du den. Det må endres, sier han.

AFP er en tidligpensjonsordning ansatte i private og offentlige virksomheter kan få fra fylte 62 år, hvis de jobber i en virksomhet med tariffavtale.

