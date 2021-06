Delta-varianten dominerer i England – FHI følger situasjonen med interesse

innenriks

– Vi regner med at delta-varianten blir dominerende i Norge også i løpet av en måned eller to, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet til Nettavisen.

Delta er nå den dominerende varianten i Storbritannia og utgjør 75 prosent av nye smittetilfeller, skriver The Guardian.

– Vi følger situasjonen i England med interesse. Vi utga for en uke siden en risikovurdering om denne varianten. Opplysningene fra England øker bekymringen noe, så vi vil oppdatere vår risikovurdering for Norge om kort tid, sier Aavitsland.

Nye tall fra Public Health England antyder at den indiske virusvarianten, som nå omtales som delta, har 2,61 ganger høyere risiko for sykehusinnleggelse enn den britiske varianten alfa. Hittil har alfa-varianten vært den dominerende i Norge.

– Vi regner med at vi skal klare å håndtere den varianten og holde epidemien under kontroll også framover. Det er avgjørende at vaksinasjonsprogrammet fortsetter i høyt tempo. Vaksinasjon virker veldig godt også mot denne varianten, sier han.

