Høie: Beskyttede kan gå ut av innreisekarantene dersom de tester negativt etter tre dager

– Innreisekarantene er et viktig tiltak for å forhindre importsmitte. Det er fortsatt en risiko for at beskyttede blir smittet og sprer smitte videre, men risikoen er langt mindre enn for ubeskyttede. Vi mener derfor det er forsvarlig å gjøre karantenetiden kortere for denne gruppen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Karantenereglene endres slik at beskyttede personer, samt barn under 12 år, kan gå ut av innreisekarantene etter negativ test tatt tre døgn etter ankomst.

Ifølge FHI sprer barn mindre smitte enn voksne, og barn under 12 år antas å ha 50 prosent mindre risiko for å være smittet enn voksne.

– Basert på dette mener Helsedirektoratet og FHI at de samme innreisekarantenereglene som vi nå innfører for beskyttede, også bør gjelde for barn under 12 år. Regjeringen støtter dette, sier Høie.