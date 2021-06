118 personer i Oslo har fått bøter eller fengsel for karantenebrudd

innenriks

Til sammen har Oslo-politiet hatt over 620 anmeldelser for ulike brudd på smittevern.

Det viser tall NRK har fått fra Oslo politidistrikt.

– Vi har prioritert brudd på smittevern ganske høyt det siste året. Det er ganske mange flere saker enn andre politidistrikt har per innbygger, forteller leder for felles påtale i Oslo politidistrikt, Beate Brinch Sand.

Av alle sakene i Oslo som til nå, er nesten halvparten avgjort. Brinch Sand forklarer at de aller fleste anmeldelsene kommer fra politiet selv, og at de har lav terskel for å anmelde saker.

Politiet har også brukt mye tid på å veileide og opplyse folk om smittevernreglene.

– Det er vanskelig å svare på om vi kunne anmeldt mange flere. Vi vet ikke omfanget av brudd på karantene eller isolasjon. Der det er mistanke om brudd, så har vi prioritert å etterforske det og opprette anmeldelse på det, sier Birch Sand.

