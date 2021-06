Drapssiktet kvinne i Halden fengslet i fire nye uker

innenriks

Kvinnen motsatte seg ikke fengslingsbegjæringen, og hun har tidligere både tilstått drapet og erkjent straffskyld i saken.

– Basert på en totalvurdering mener retten det er klart at løslatelse av siktede vil støte allmennhetens rettsfølelse, skriver retten i fengslingskjennelsen.

Kvinnens forsvarer, advokat Kristin Morch, har tidligere uttalt til Halden Arbeiderblad at hennes klient synes det er vanskelig å forstå det som har skjedd.

– Hun framstår som knust og synes det er vanskelig å forstå det som har skjedd, men hun samarbeider og kommuniserer godt, uttalte Morch 18. mai.

Politiet forventer at saken er ferdig etterforsket i løpet av sommeren. I kjennelsen opplyser påtalemyndigheten at det blant annet er innhentet en prejudisiell rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede, og at det skal gjennomføres ytterligere avhør.

Drapet skjedde sent på kvelden mandag 3. mai i en leilighet der den drapssiktede kvinnen bodde sammen med sin bror. Kvinnen hadde bursdag, og i anledning dagen var søskenparets mor på besøk. Hun var til stede i leiligheten da drapet skjedde.

Mannen ble erklært død ved 23-tiden om kvelden, og søsteren ble pågrepet på stedet.

