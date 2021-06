Rødgrønt samarbeid i Oslo kan ryke etter vannverksskandale

innenriks

Frp varsler mistillitsforslag mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) etter milliardsprekken i vannforsyningssaken i Oslo. Forslaget får trolig støtte fra hele opposisjonen. Dermed kan byrådets støtteparti Rødt avgjøre skjebnen til miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG)

– Vi har ikke landet vårt standpunkt og kommer heller ikke til å gjøre det de nærmeste dagene. Jeg har bedt om innsyn i en rekke dokumenter som manglet under høringen, og vi venter fortsatt på å motta dem, skriver gruppeleder Eivor Evenrud for Rødt i Oslo bystyre i en SMS til Klassekampen.

Klassekampen erfarer imidlertid at da saken ble diskutert på et møte i bystyregruppen torsdag, var det et klart flertall for å kaste Berg. Til stede var både møtende representanter og deres varaer.

