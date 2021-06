SV vil at Stortinget skal redde Nobel-villaen fra salg

innenriks

– Vi kan ikke la det bli sånn at Nobelkomiteen ikke har råd til å drive. Det mener jeg er en felles oppgave å sikre at ikke skjer. Og det er nok av slike prakttomter i Oslo sentrum som har havnet i kommersielle hender, sier stortingsrepresentant for SV, Kari Elisabeth Kaski, til Dagsavisen.

I mai skrev Dagens Næringsliv at Nobelinstituttet er i alvorlig pengetrøbbel. Innen få år er egenkapitalen spist opp, og en mulig løsning er å selge den ærverdige og tradisjonsrike Nobel-villaen på Frogner, som kan være verdt over 100 millioner kroner.

Nobelkomiteen leter etter løsninger, og har blant annet bedt Stortinget om hjelp. Men så langt har de møtt en kald skulder fra politikerne.

Kaski mener Stortinget må gå i dialog med Nobelkomiteen og Nobelinstituttet med mål om finne en løsning.

– Det viktigste er at Stortinget må møte komiteen og instituttet og høre hva de ber om, sier Kaski.

(©NTB)