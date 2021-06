innenriks

Staten skal kun gi momsfritak for kostnader opp til 600.000 kroner for nye elbiler, mens det skal betales full merverdiavgift for beløp over denne grensen, mener Sp. Arbeiderpartiet og SV har tidligere gjort tilsvarende vedtak.

Sp-landsmøtet presiserer samtidig at bruksfordelene for elbiler gradvis skal reduseres.

(©NTB)