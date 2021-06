Statsministeren besøkte brannområdet på Sotra

innenriks

Statsministeren og justisministeren fikk lørdag en orientering av brann- og redningsetaten om arbeidet som er gjort med å slukke brannen.

Der takket de brannmannskapene og alle andre som har bidratt i slokkingsarbeidet av store naturbrannen på Sotra. Brannen oppsto torsdag formiddag, og mannskapene jobbet iherdig med å få kontroll på flammene. Lørdag pågår det fortsatt etterslukning på stedet.

– Det jeg synes er bra er at ressursene har funnet hverandre. Her har det vært god hjelp fra de andre brannvesenet rundt. Det er mange andre ressurser som har stilt opp, sier Solberg til NRK.

Rundt 150 brannmannskaper fra ti brannstasjoner har deltatt i slokkearbeidet sammen med Sivilforsvaret. Brannårsaken er fortsatt ukjent.

Etter orienteringen ble Solberg og Mæland vist rundt på det store området som ble tatt av brannen.

Over 500 personer ble torsdag ble evakuert etter skogbrannen. De fikk fredag flytte tilbake til sine hjem. Ingen liv gikk tapt, men et hus og en hytte ble tatt av flammene. I tillegg til et annet hus som ble påført skader.

