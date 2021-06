FHI dropper forsøk med testkonserter etter nei fra kommunene

innenriks

– Det er ikke aktuelt å gjennomføre når det kun er mulig med konserter i Bergen. Så da er prosjektet dødt og begravet, sier prosjektansvarlig Atle Fretheim til Bergens Tidende mandag ettermiddag.

Like før hadde NRK publisert en sak der byrådet i Oslo sa at det ikke er aktuelt med testkonserter på grunn av smittesituasjonen.

– Det er fortsatt høye smittetall og mye å gjøre på smittesporing og testing, blant annet knyttet til pågående utbrudd blant unge, samt oppfølging av personer i innreisekarantene, sier Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) til kringkasteren.

Kan føre til utsatt gjenåpning

Regjeringen varslet i slutten av mai at den gir grønt lys for flere testkonserter for å finne ut om hurtigtesting av publikum kan redusere smitterisikoen.

Arrangementene skulle være i regi av Folkehelseinstituttet (FHI) og en sammenslutning av store festivaler, deriblant Øyafestivalen, Bergen Live og Palmesus.

Steen sier at testkonsertene i verste fall kan føre til at videre gjenåpning av byen blir utsatt, og han mener at et slikt forsøk ikke bør gjennomføres slik smittesituasjonen i Oslo er nå.

Bergen vil heller ikke bidra

Mandag ettermiddag sa byrådet i Bergen nei til å tilby testkapasitet i forbindelse med slike konserter. Kommunen vil også forbeholde seg retten til å avlyse konsertene på kort varsel dersom smittesituasjonen skulle tilsi det.

– Smittevernoverlegen har uttrykt bekymring knyttet til gjennomføringen av arrangementene i Bergen, blant annet knyttet til risiko, nytteverdi og signaleffekt, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa (KrF).

Byrådet understreket likevel at de ikke ville overprøve regjeringens beslutning om å tillate testkonserter i Bergen, selv om de ikke selv vil avgi testkapasitet.

Kommunen var bedt om å ta stilling til gjennomføringen av to testkonserter i byen og gjennomføre om lag 9.000 tester i forbindelse med konsertene.

(©NTB)