Hundeeier siktet etter at barn døde i Brumunddal

innenriks

Innlandet politidistrikt opplyser at de to hundene, som nå er avlivet, var av rasene rottweiler og golden retriever. Hundene ble avlivet lørdag ettermiddag.

Politiet ble varslet like etter klokken 12 lørdag. Hendelsen skal ha skjedd kort tid før dette.

Hundeeieren er siktet etter hundelovens paragraf 28, som omhandler straff for en hundeholder som forsettlig eller uaktsomt unnlater å forebygge eller avverge at hunden rettsstridig angriper eller skader en person.

Strafferammen etter denne paragrafen er bøter eller fengsel inntil seks måneder og bot.

Politiadvokat Marit Kjelsberg i Innlandet politidistrikt sier til NTB at hendelsen er dypt tragisk og at det er årsaken til at de ikke ønsker å gå ut med flere detaljer utover det som står i pressemeldingen. Hun bekrefter at det er snakk om nær familie og at siktede er avhørt.

Politiet fortsetter med å klarlegge omstendighetene rundt hendelsen. Kriminalteknikere undersøkte åstedet lørdag.

Den siktede hundeeieren har fått oppnevnt advokat Jens Henrik Lien som forsvarer, mens advokat Tore Müller Famestad er oppnevnt som familiens bistandsadvokat. Familien følges også opp av kommunens kriseteam.

– Vi har ennå ikke vært i kontakt, men de er kjent med at det er oppnevnt bistandsadvokat og kan snakke med meg når de måtte ønske det, sier Müller Famestad til VG.

Lien opplyser at hans klient er sterkt preget av hendelsen.

(©NTB)