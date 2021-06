Identiteten bekreftet på barnet som ble funnet på Karmøy

innenriks

Ved obduksjon ble det sikret materiale til DNA-analyse og en fullstendig DNA-profil ble fremstilt ved Oslo universitetssykehus.

– Det er nå klart at gutten som ble funnet, er Artin Irannezhad. Han er av iransk opprinnelse og forsvant under et forlis i den engelske kanal utenfor Frankrike 27. oktober i fjor, sier politifaglig etterforskningsleder ved Karmøy lensmannskontor, Camilla Tjelle Waage, i en pressemelding.

Artin var halvannet år gammel da han ble savnet. Begge foreldrene, samt Artins to eldre søsken ble funnet døde etter forliset.

Ble funnet første nyttårsdag

Politiet fikk fredag 1. januar melding om funn av en barnekjeledress med en redningsvest i vannkanten lengst sør på Karmøy i Rogaland, ikke langt fra Skudeneshavn.

Politiet sin hovedteori var at det hadde skjedd en tragisk ulykke og at barnet hadde skyldt i land.

Løpende dialog med franske myndigheter

Politiet hadde tidlig en hypotese om at det var nettopp Artin som var funnet på Karmøy, særlig fordi det fantes bilder av gutten med tilsvarende vinterdress som det var på levningene.

– Vi fikk en del tips om denne gutten, og bilder av ham styrket teorien. Det var likevel viktig for oss å ikke konkludere for tidlig. Politiet har hatt en løpende dialog med franske myndigheter. Vi har hele tiden respektert pågående prosesser på tvers av landegrensene, men da det viste seg at guttens slektning i Norge hadde et slektskap som var nært nok, valgte vi å gjøre et forsøk på å sammenligne vedkommendes DNA med guttens, sier Tjelle Waage.

