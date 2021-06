Mann dømt til seks års fengsel for drapsforsøk i Brumunddal

innenriks

Hendelsen skjedde da kjæresten 18. mars i 2019 ble kjørt hjem til tiltalte i Brumunddal av den andre fornærmede for å hente noen ting.

Da kvinnen kom inn til den tiltalte, gikk han ifølge dommen plutselig til angrep på henne med slag, spark og lugging. Den andre fornærmede kom til, og det oppsto et basketak mellom den tiltalte og den andre mannen. Under basketaket knivstakk den tiltalte den andre mannen i alt sju ganger i overkroppen og ansiktet.

Det var Hamar Arbeiderblad som først omtalte dommen.

Under rettssaken, som gikk i Østre Innlandet tingrett fra 18. til 21. mai, ble det også avspilt et lydopptak der man kan høre deler av det som skjedde.

– Jeg knivstikker deg, kan man på et tidspunkt høre den tiltalte si.

Litt senere sier den fornærmede:

– Je har vørti knivstøkki i ryggen.

Retten har funnet det bevist at mannen ville ha omkommet av skadene han ble påført og mener derfor at den tiltalte skal dømmes for drapsforsøk.

I tillegg må han ut med 250.000 kroner i oppreisning til den fornærmede mannen og 30.000 kroner til den fornærmede kvinnen.

