innenriks

– Etter en grundig totalvurdering av om det er forsvarlig for Oslo at testkonserter gjennomføres her, har vi nå besluttet at dette ikke kan gjennomføres slik situasjonen er nå, sier Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) til NRK.

– Det er fortsatt høye smittetall og mye å gjøre på smittesporing og testing, blant annet knyttet til pågående utbrudd blant unge, samt oppfølging av personer i innreisekarantene, sier han.

