Koronapasset kan tas i bruk fra fredag

De første passene ble rullet ut tirsdag morgen, får NTB opplyst hos Helsedirektoratet.

– Den nye versjonen ligger ute allerede nå, slik at vi får testet at alt fungerer som det skal, skriver direktoratet på sine nettsider.

Grønt og rødt

Koronasertifikatet ligger på Helsenorge.no, og kan vises ved kontroll, lastes ned på mobil eller skrives ut fra disse sidene. Alle som logger seg inn på Helsenorge, kan allerede nå se den oppdaterte versjonen med grønt og rødt lys og QR-koder for kontroll.

Fullvaksinerte og beskyttede, det vil si folk som har hatt korona eller fått første vaksinedose for tre uker eller mer siden, får grønt, mens uvaksinerte får rødt.

Sertifikatet vil være gyldig for innreise fra fredag av, får NTB opplyst av Helsedepartementet.

– Når det gjelder andre bruksområder, som deltakelse på arrangementer og lignende, vil vi komme tilbake til det, opplyser departementet.

Fram til fredag kan reisende fortsatt vise fram den første siden i koronasertifikatet med opplysninger om man er vaksinert eller har hatt korona, for å slippe karantenehotell.

Uklart om karantene

Det er imidlertid ennå uklart om grønn farge på passet betyr at man helt slipper karantene. I dag kan beskyttede teste seg ut av hjemmekarantene etter tre dager.

Førsteamanuensis Anne Kjersti Befring, som er en av Norges fremste eksperter på smittevernloven, mener at karantenekravet må opphøre når koronapasset er tatt i bruk.

– Nødvendighetsvilkåret i smittevernloven betyr at man ikke kan ha smittevernreguleringer som er unødvendige og ikke kan begrunnes, sier hun til NTB.

– Sånn må det være så lenge vaksinen beskytter mot smittespredning. Og det vet vi nå at den gjør, utdyper hun.

Helsedepartementet har foreløpig ikke besvart NTBs spørsmål om beskyttede heretter vil slippe karantene ved innreise.

Onsdag er det varslet en ny pressekonferanse, der helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg deltar.

Bør kontrollere

Også Folkehelseinstituttet (FHI) understreker på sine nettsider at grunnen til at det oppdaterte koronasertifikatet allerede nå er satt i produksjon, er behovet for å kontrollere at alt fungerer som det skal.

FHI ber også folk kontrollere at informasjonen er riktig.

– Hvis dere oppdager feil i opplysningene om vaksinasjon eller testresultat, ta kontakt med kommunen der vaksine eller test er tatt for å få rettet dette, oppfordrer instituttet.

En felles europeisk løsning for koronasertifikat vil trolig være klar i begynnelsen av juli.

