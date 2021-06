SV vil stemme imot tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken

innenriks

– For det første kan jeg love at vi er villige til, og ut fra det vi vet i dag, så kommer vi til å gå mot det lønnsnemndvedtaket som kom i kommunesektoren på fredag, sa SV-leder Audun Lysbakken i Politisk kvarter i NRK tirsdag morgen.

Lysbakken mener at historien om bruk av tvungen lønnsnemnd viser at terskelen er blitt for lav og at streikeretten i praksis har blitt begrenset for store grupper.

– Dette må vi gjøre noe med, sa Lysbakken i diskusjon med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Partileder Bjørnar Moxnes i Rødt har også varslet at han kommer til å stemme mot tvungen lønnsnemnd i Unio-streiken, og han har samtidig oppfordret Ap, Sp og SV til å gjøre det samme.

