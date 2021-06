Vernepliktige skal få koronavaksine der de tjenestegjør

innenriks

Den norske vaksinestrategien går ut på at man som hovedregel skal vaksineres i hjemkommunen. Derfor var det en stor bekymring for at de om lag 10.000 vernepliktige, som stort sett bor andre steder enn der de tjenestegjør, måtte reise hjem for å få vaksinen.

Nå har Forsvarsdepartementet i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet kommet fram til at det vil være best å vaksinere de vernepliktige der de tjenestegjør. Dette for å redusere antall unødvendige reiser, melder NRK.

– Fornuften har seiret. Vi får en effektiv, militær, god løsning som sparer tid og penger – og vi beholder beredskapen, sier hovedtillitsvalgt Pål B. Nygaard i Norges offisers- og spesialistforbund.

Forsvaret skal nå i dialog med Folkehelseinstituttet for å bli enige om den praktiske gjennomføringen av vaksineringen.

(©NTB)