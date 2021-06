Mann stanset i biljakt på Østre Toten

innenriks

Ifølge Oppland Arbeiderblad gikk jakten gjennom Lena sentrum. Et vitne forteller til avisa at bilen kom over i motgående kjørefelt.

– Den har knust frontrute og eksospotta på slep, sier han.

En rekke politibiler og et politihelikopter deltok i jakten.

– En patrulje skulle foreta en kontroll, men bilen unndro seg kontrollen. Da startet en forfølgelse som fortsatte på Innlandets grenser. Nå har vi kontroll på mannen som stakk av, forteller operasjonsleder Ole-Erik Løkker Skogheim i Innlandet politidistrikt.

(©NTB)