Flere private helseforetak vil ikke sette Janssen-vaksinen

Begrunnelsen hos Dr. Dropin er at det først og fremst er unge som kommer til å benytte seg av dette tilbudet, siden de fleste eldre er vaksinert.

– For disse personene er det mye mindre farlig å få viruset enn å ta Janssen-vaksinen slik smittetrykket er nå, sier daglig leder Daniel Sørli.

Hos Aleris vil de ikke overlate avgjørelsen om å ta Janssen-vaksinen til enkeltpersoner.

Personer med særlige behov bør kunne tas hensyn til innen det ordinære vaksinasjonsprogrammet, heller enn å føle press til å ta en vaksine med høyere risiko, mener administrerende direktør Anita Tunold.

Ved Volvat vises det til at alle over 18 år innen kort tid får tilbud om vaksine i det ordinære vaksinasjonsprogrammet.

Janssen-vaksinering kan bestilles fra 15. juni, men det er en rekke kriterier som må oppfylles for at man skal få denne vaksinen. Nødvendig reise til et land med høy smitte, alvorlig psykisk lidelse, eller fare for liv som følge av langvarig isolasjon er blant disse.

Legeforeningen fraråder bruk av vaksinen.

Mer enn 200.000 doser ligger på lager etter at vaksinen ble satt på pause i Norge i april.

