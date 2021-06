Grensekommuner forbereder seg på kraftig økning i Sverige-trafikken

innenriks

– Vi har blitt litt vant til at endringene kommer veldig raskt, og vi prøver å tilpasse oss så godt vi kan. Men det er noe bekymring for den første helgen, sier Eidskogs ordfører Kamilla Thue (Ap) til NTB.

I fjor sommer var det lange køer på Norges nest største grenseovergang da smittesituasjonen i Värmland gjorde at nordmenn slapp innreisekarantene ved hjemkomst til Norge.

– Vi må bare be folk forberede seg på at det kan bli kø – både hos politiet og hos oss når det gjelder testing, sier Thue.

Hun opplyser at kommunen nå jobber med å forenkle behandling av skjemaene som folk må fylle ut, slik at de er mest mulig effektive.

Slipper innreisekarantene

Det var onsdag ettermiddag at helseminister Bent Høie (H) kunngjorde at fullvaksinerte og personer som har vært covid-19-smittet de siste seks månedene, slipper innreisekarantene. Forutsetningen er at de kan dokumentere dette, og at de tar en koronatest på grensen.

Personer som har fått én vaksinedose for mer enn tre uker siden, kan gå ut av innreisekarantene på dag tre dersom de da får en negativ koronatest. Det samme gjelder personer under 18 år.

Avinor forbereder seg på lange køer på flyplassene. Det gjør også grensekommunen Halden.

Venter kø på Svinesund

Halden kommune tror endringene i karantenereglene vil påvirke aktiviteten.

– Vi forventer en kraftig økning i trafikken på Svinesund fra helgen som følge av de endringene som nå innføres. Det må folk som planlegger Sverige-tur, være forberedt på, sier leder for Svinesund internasjonale testsenter, Jostein Stø, i en pressemelding fra Halden kommune.

En konsekvens av dette er at det innføres endringer på testsenteret tidligere enn planlagt.

– Vi endrer kjøremønster og venterutiner allerede fra fredag for å være forberedt på økt trafikk, sier han.

Ifølge Fredriksstad Blad er det 22.110 Fredrikstad-innbyggere som er fullvaksinert og kan reise over grensa uten innreisekarantene, i Halden er det 6.502 innbyggere som er fullvaksinert, ifølge Halden Arbeiderblad.

Stort informasjonsbehov

Grensekommunen Eidskog forbereder seg også, men ordføreren etterlyser mer informasjon fra regjeringen.

– Vi har som alle andre bare fått informasjon om endringene gjennom mediene så langt. Vi forbereder oss så godt vi kan med den informasjonen vi har og antar at det kan komme noe mer offisiell informasjon til kommunene om det som skal skje fredag klokka 15, sier ordfører Thue.

– Er dere fornøyd med dette?

– Informasjonsbehovet i denne situasjonen har vært stort hele veien, og da er det krevende å være kommune og svare på alle spørsmål som kommer når vi ikke har annen informasjon enn det folk flest har. Det er også svært krevende å holde rede på alle nye regelendringer som kommer fortløpende, både for oss som kommune og våre innbyggere.

Grensepasseringen på Magnormoen er den nest største i Norge. Teststasjonen på grensen er åpen 24 timer i døgnet. Det har den vært siden august 2020. Foreløpig er det ingen planer om oppbemanning, muligens bare foran helgen som kommer.

– Alt kommer an på hvor stor pågangen blir. Vi er fleksible og prøver å tilpasse oss så godt det går, sier ordføreren.

(©NTB)