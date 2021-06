Raymond Johansen: Munnbind er noe av det aller siste vi gjør noe med

innenriks

– Munnbind og hjemmekontor er noe av det aller siste vi gjør noe med, forteller byrådslederen til Aftenposten.

Han forklarer det med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet.

– Vi ser jo at først hadde man en kort periode hvor man diskuterte om man skulle ha munnbind eller ikke. Ellers i Europa og andre steder er dette er et lite plagsomt føre-var-tiltak. Det kan jo ikke være gærent å gå med munnbind, sier Johansen.

Trinn 2 forlenget

Tirsdag denne uka ble det kjent at de nåværende koronatiltakene i Oslo forlenges til 18. juni. Oslo er dermed fortsatt på trinn 2 av gjenåpningsplanen til kommunen.

Smitten økte i starten av juni, og et utbrudd blant russen har ført til høye smittetall i blant annet Nordre og Vestre Aker. I forrige uke var det 596 nye smittede i Oslo, de høyeste tallene siden midten av mars.

Tidligst 1. juli

Ifølge Aftenposten ligger det an til at munnbind-påbudet kan vare langt inn i sommeren, ettersom helsemyndighetene har sagt at hvert trinn bør vare i to-tre uker.

Derfor vil trinn 4 i Oslo tidligst kunne starte en gang mellom 1. og 7. juli – og det forutsetter at antall smittede og innlagte koronapasienter fortsetter å falle.

(©NTB)