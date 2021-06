Det nye Nasjonalmuseet åpner 11. juni 2022

innenriks

Det var kulturminister Abid Raja (V) som på et digitalt arrangement fredag ettermiddag kunngjorde åpningsdatoen.

Han brukte anledningen til å hylle det nye museumsbygget.

– Det norske Nasjonalmuseet er et bygg, et hus, et hjem for kunst og kultur som ikke står tilbake for verken Guggenheim eller Tate. Et internasjonalt bygg åpent for verden, og som plasserer oss i den ypperste eliten i den internasjonale kunstverden, sa Raja.

Flere utsettelser

Det var den rødgrønne regjeringen som i 2013 vedtok byggingen av det som blir Nordens største kunstmuseum. Egentlig skulle det åpne høsten 2020, men etter flere utsettelser skal det være klart neste år.

Det nye Nasjonalmuseet skal huse over 100.000 verk over 55.000 kvadratmeter.

– Det nye bygget gir oss helt nye muligheter til å oppfylle Nasjonalmuseets oppgave med å gjøre kunsten tilgjengelig for alle og enhver enkelt, sier museumsdirektør Karen Hindsbo.

Prislapp på over 6 milliarder

I april ble første forsendelse av kunst båret på plass i det nye museet på Vestbanen i Oslo.

Over 5.000 verk skal vises fram i den faste utstillingen, deriblant berømte malerier som «Skrik», «Brudeferd i Hardanger» og «Vinternatt i Rondane». Men også samtidskunst, mote, design, tekstiler, kunsthåndverk og skulpturer skal stilles ut.

Kostnadsrammen for byggeprosjektet er på 6,1 milliarder kroner.

