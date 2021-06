FHI ber Oslo om å bremse gjenåpningen

innenriks

Den opprinnelige planen var å begynne på trinn tre denne uken. Det ble utsatt, i hovedsak som følge av flere smitteutbrudd på Oslo vest i forbindelse med russefeiringen. Nå er 18. juni satt som neste dato i gjenåpningen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa senest tirsdag at gjenåpningen av Oslo så langt har vært en suksess og at ambisjonen nå er når byen går videre og åpner, så skal det være for godt.

Men allerede mandag advarte FHI mot å ta med punkter fra fase tre i tillegg til de punktene i fase to som ble utsatt, når byen skal åpnes ytterligere 18. juni, ifølge Aftenposten.

«For å sikre en kontrollert gjenåpning fraråder vi å innføre alle punktene i trinn 3 på samme tidspunkt» heter det i FHIs anbefaling, som altså førte til en utsatt åpning av Oslo.

FHI mener at deler av de opprinnelige punktene i trinn tre kan vurderes, ikke alle, og de er spesielt bekymret for vaksineringstempoet i Oslo.

«Vi vurderer at situasjonen fremover er sårbar så lenge det fremdeles er en høy andel av voksne i Oslo som er ubeskyttet/uvaksinerte», skriver FHI, som ikke har vært tilgjengelige for avisen for en ytterligere oppdatering.

Byrådslederen har på sin sine hevdet at vaksinetempoet de nærmeste to ukene vil bli satt opp betydelig.

