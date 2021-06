innenriks

Det regionale helseforetaket har vært i beredskap siden 12. mars i fjor.

​ – Det er et godt tegn at vi nå kan ta ned ekstraordinære strukturer for beredskap. Det er få pasienter med covid-19 i sykehusene i Helse vest og situasjonen er nær normal drift, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse vest RHF.

Også Helse Fonna HF, Helse Stavanger HF og Helse Førde HF vil gå ut av beredskap. Helse Bergen HF vil gjøre en vurdering av status tirsdag 15. juni.

