Skarpskytter har skutt hull i brennende gassflasker i Øygarden

Det var klokken 16.25 lørdag at det ble meldt om brann i flasker med acetylengass på kaia på Coast Center Base i Øygarden kommune. Som følge av brannen ble det opprettet en sikkerhetssone på 300 meter rundt brannstedet på grunn av eksplosjonsfare.

Ingen er skadd i brannen, og ingen bolighus er evakuert.

Like før klokken 19 meldte politiet at en skarpskytter fra politiet var i gang med å skyte hull i de i alt 16 flaskene. Målet var å få ned trykket og for at brannen skal brenne ut fortere.

En time sendere melder politiet at de er ferdige på stedet og at brannvesenet vil være på stedet til brannen og eksplosjonsfaren er over. Det blir samtidig opprettet sak på brannen.

Mannskapet som befinner seg på skipet «North Sea Giant», som ligger ved kai tett ved der gassflaskene brenner, må holde seg om bord i skipet, skriver Bergens Tidende og Bergensavisen.

Coast Center Base i Ågotnes driver blant annet med vedlikehold av rigger og fartøy.

