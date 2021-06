19-åring døde av stikkskader i Sandefjord – to menn siktet for drap

innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen i Runarveien i Sandefjord klokken 4.07 natt til søndag. På adressen fant de en mann med det som fremsto som stikkskader.

– Innledningsvis ble ikke skadene vurdert som livstruende, men blodtapet som følge av stikkskadene førte til at mannen dessverre døde på sykehuset, sier jourhavende jurist Pernille Nordendal i Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Politiet har pågrepet to menn som er siktet for drap eller medvirkning til drap.

Kripos bistår politiet på åstedet.

Politiet opplyste natt til søndag at de først tok kontroll på fem personer, og to av dem ble pågrepet. De to var da siktet for kroppsskade.

De involverte er ikke norske, og politiet opplyste at det var språkproblemer mellom dem og de involverte.

Advokat Jon Anders Hasle er oppnevnt som forsvarer for den ene av de to siktede mennene.

– Jeg er i arresten, og han kommer inn døra her nå, så nå skal vi blant annet snakke om hvorvidt det blir aktuelt å gå i avhør, sier Hasle til NTB søndag ettermiddag.

Advokat Søren Hellenes, som er oppnevnt som forsvarer for den andre siktede mannen, sier til NTB at han ikke har snakket med sin klient.

– Jeg sitter og venter på beskjed om når vi skal inn til avhør, sier Hellenes.