Bukholm om Novavax-resultater: – Gode nyheter

– Det ser ut til at dette er en god vaksine som gir god immunrespons og med en god sikkerhetsprofil. Dette er gode nyheter, sier Bukholm til NTB.

Tidligere mandag sa den amerikanske vaksineprodusenten Novavax at deres vaksine mot covid-19 er over 90 prosent effektiv og også beskytter mot virusvarianter.

Selskapet sier det vil søke om godkjenning i USA, Europa og flere andre steder innen utgangen av september.

– Vaksinen vil antakelig bli godkjent så sent at den ikke får stor betydning for gjennomføring av første runde med vaksinering mot covid-19 i Norge, sier Bukholm.

– Vi regner med at de fleste vil være vaksinert med en mRNA-vaksine, altså de fra Pfizer og Moderna, når denne vaksinen kan bli distribuert til Norge, fortsetter han.

