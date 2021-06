Jordskred i Kåfjord – ni personer evakuert

innenriks

Kommunen har satt kriseledelse og er i kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), politiet og Statens vegvesen, opplyser Kåfjord kommune i en pressemelding mandag.

– Jordskredet har gått over veien til to husstander, og de er sperret inne, sier ordfører Bernt Lyngstad til NRK. Ifølge ordføreren er jordskredet større enn tidligere skred i området.

Alle de fire husstandene på Indre Nordnes med til sammen ni beboere ble midlertidig evakuert mens skredfaren vurderes. Kriseledelsen hadde møte klokken 12 for å vurdere situasjonen og eventuelt behov for ytterligere evakuering.

– Sånn som vi vurderer det nå, så er det ingen umiddelbar fare for at eiendom skal bli tatt, sier Roald Elvenes i NVE til NRK.

Han sier det dreier seg om et flomskred som har fulgt et gammelt bekkeløp, og at det har spredt seg nede ved bebyggelsen og gått ned mot veien. E6 på stedet er delvis fremkommelig.

Indre Nordnes er ifølge NVE et ustabilt fjellparti som ligger på østsiden av Lyngenfjorden i Kåfjord kommune. Det ligger langs samme fjellside som de ustabile fjellpartiene Jettan og Midtre Nordnes.

