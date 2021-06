Slik kan koronasertifikatet brukes i Norge

innenriks

I forrige uke åpnet regjeringen for bruk av sertifikatet ved grensa til Sverige. Neste uke åpner regjeringen for bruk av sertifikatet innenlands i Norge.

På en pressekonferanse mandag kunngjorde regjeringen hva man kan bruke sertifikatet til:

* Passet kan tas i bruk ved større arrangementer og kystcruise. Uten faste sitteplasser kan opptil 1.000 delta på arrangementer innendørs, og 2.000 utendørs. Med faste sitteplasser kan 2.500 samles innendørs og 5.000 utendørs ved bruk av sertifikatet. Forutsetningen er at kun 50 prosent av lokalet brukes.

* Regjeringen vil innføre krav om at deltakere skal få kunne vite hvor de skal kunne teste seg ved større arrangementer. Arrangører skal inngå avtaler med teststeder.

* Ved større arrangementer likestilles en negativ koronatest med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19. En negativ koronatest er gyldig i 24 timer.

Tid for gøy

– Gjennom pandemien har man kunnet gjøre de små, men viktige tingene og møte de nærmeste. Nå får vi igjen for at vi har vært forsiktige og for at stadig flere av oss er vaksinerte. Nå kommer tiden der vi kan ha det gøy på andre måter igjen, sier helseminister Bent Høie (H).

– Snart kan vi gå på store konserter, på fotballkamp eller festival. Det vet jeg at det er mange som har gledet seg til, sier helseministeren.

Koronasertifikatet ble presentert forrige uke. Det viser vaksineringsstatus, om du er frisk fra smitte og testresultater. Dette vises gjennom «rødt eller grønt lys».

Høie understreker at koronasertifikat ikke kan brukes i kommuner som er underlagt tiltaksnivå 5A grunnet ukontrollert smitte, men at det kan brukes i kommuner som er underlagt tiltaksnivå 5B eller 5C.

Han understreker også at det skal brukes til å gi lettelser, og ikke sette begrensninger.

Må øke testkapasiteten

Ettersom negativ koronatest skal likestilles med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19, erkjenner regjeringen at det vil bli økt behov for testing.

Regjeringen jobber med å få på plass en ordning hvor private testleverandører kan få refusjon fra staten for testing til koronasertifikat.

– Det betyr at for de fleste som har behov for en test for å få grønt sertifikat, vil en kunne gå på en teststasjon, og disse testene vil bli tatt med hurtigtest slik at svar foreligger raskt, i god tid før arrangementet, sier Høie.

(©NTB)