innenriks

– Vi hadde tenkt at gruppe ti skulle få bestille timer fra i morgen av og vaksineres i neste uke, men så har vi fått flere doser enn vi ventet. Det betyr at vi har ledige timer allerede i morgen, sier May-Hilde Garden, som er ansvarlig for vaksinering i kommunen, til Romerikes Blad.

Gruppe ti i Folkehelseinstituttets (FHI) prioriteringsliste består av personer fra 18–24 år og 40–44 år.

Onsdag er det 350 vaksinetimer tilgjengelig i Lørenskog for denne prioriteringsgruppen.

(©NTB)