Familiemedlemmer nektet straffskyld for vold og rasisme i Elverum

Saken som startet i Østre Innlandet tingrett tirsdag, har vært omtalt som en rasismesak. En 55 år gammel far og hans to sønner på 16 og 18 år er tiltalt for vold og trusler mot en norsk-somalisk familie, som etter flere år valgte å flytte fra Elverum til Oslo.

Da saken startet tirsdag, nektet faren og sønnene straffskyld på alle punkter i tiltalen, melder NRK.

Tiltalene omfatter flere hendelser mellom 25. desember 2019 og fram til slutten av juni 2020, skriver avisa Østlendingen.

Blant dem er en hendelse i fjor sommer da de to norske sønnene er tiltalt for å ha løpt etter to av barna til den norsk-somaliske kvinnen og fem andre ungdommer av utenlandsk opprinnelse. Guttene skal ha hatt en jernstang i hånden, og hunden deres løp foran.

Ved et tilfelle den 29. juni skal faren har løpt etter moren og to av døtrene inn i leiligheten deres, slått moren med en pinne eller planke, kastet gjenstander på henne og truet med å drepe dem.

– Det er ulike sider av denne saken. Han mener han ikke har gjort noe galt, sier advokat Jostein Løken som forsvarer den 55 år gamle faren til NRK.

Det er satt av fire dager til saken i retten.

