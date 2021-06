Nå kan man bestille time for Janssen-vurdering

innenriks

Regjeringen har vedtatt at Janssen-vaksinen fra Johnson & Johnson skal tilbys utenfor koronavaksinasjonsprogrammet.

Det er fastsatt strenge kriterier for hvem som kan be om å få vaksinen og derfor må den som ønsker å ta Janssen-vaksinen vurderes av lege først. Blant kriteriene er blant annet nødvendig reise til et land med høy smitte, alvorlig psykisk lidelse, eller fare for liv som følge av langvarig isolasjon.

Regjeringens beslutning om å gjøre vaksinen tilgjengelig har møtt motstand og kritikk fra flere hold. Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har anbefalt å ikke tillate vaksinen, og Legeforeningen fraråder bruk av den. Også flere private helseforetak har besluttet å ikke tilby slik vaksinering.

Mandag opplyste Folkehelseinstituttet at det var kommet inn bestilling på 1.590 doser av vaksinen. Totalt har instituttet over 200.000 doser på lager.

