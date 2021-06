Lan Marie Berg utelukker å sitte i nytt byråd

innenriks

Like etter at det ble klart at hele byrådet i Oslo må gå av som følge av mistillit mot miljøbyråden, møtte hun pressen.

Berg slo fast at det ikke er aktuelt for henne å sitte i et nytt rødgrønt byråd.

– Det er ikke noen hemmelighet at jeg hadde planlagt å gå av som byråd etter sommeren for å vinne valget og sikre en stor grønn gruppe for Stortinget, sier hun.

Hun sier det derfor var naturlig å avklare dette nå i kjølvannet av dramaet i bystyret.

– Jeg hadde planlagt å forlate Oslo-politikken og søke permisjon om en måneds tid uansett, sier Berg.

Hun sier hun ikke har vært underlagt noe press fra byrådsleder Raymond Johansen om å trekke seg og svarer nei på spørsmål om hvorvidt Johansen utelukket at hun kunne sitte i et nytt byråd.

Hun slår fast at MDG ønsker et nytt byrådssamarbeid med Ap og SV, da uten henne. Samtidig kritiserer hun Rødt for å ha støttet mistillitsforslaget.

– Jeg har ikke skjøvet byrådet foran meg. Det jeg er overrasket over, er at rødt går sammen med høyresiden og støtter et grunnløst mistillitsforslag. Byrådet har også stått bak arbeidet som er gjort i denne saken, sier Berg.

Bystyret mener at Berg har brutt informasjonsplikten i saken om milliardsprekken i Oslos nye vannforsyning.