Svak oppgang på Oslo Børs

Blant de mest omsatte aksjene falt Kahoot nesten 5 prosent, mens Equinor og Hydro falt i underkant av 2 prosent. Scatec og Yara var blant vinnerne på mest omsatt-listen, med oppgang på henholdsvis 4,06 prosent og 1,46 prosent.

Magnora utmerker seg som en av dagens store tapere, og falt 14,88 prosent. Det skjer etter at Kistefoss solgte hele beholdningen sin, i underkant av 5,6 millioner aksjer, i selskapet for 18 kroner per stykk. Det skriver E24.

Oljeprisen steg i løpet av onsdagen med 0,70 prosent til 74,51 dollar fatet.

Ellers i Europa var det også stort sett flatt. FTSE 100-indeksen i London steg 0,26 prosent, CAC 40 i Paris steg 0,11 prosent, mens DAX-indeksen i Frankfurt falt 0,09 prosent.

