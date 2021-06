Mann i varetekt etter mistanke om grovt Nav-bedrageri

innenriks

Mannen i 40-årene fra Haugalandet ble anmeldt av Nav i slutten av april og politiet startet på den bakgrunn etterforskning, skriver Sørvest politidistrikt i en pressemelding fredag.

Tirsdag ble mannen pågrepet og siktet for bedrageri av om lag 4,3 millioner kroner. Samtidig ransaket politiet flere adresser. Onsdag ble den siktede varetektsfengslet i fire uker med to ukers brev- og besøksforbud.

– I tillegg til siktede er det grunnlag for å tro at det her er flere involverte, sier påtaleansvarlig Angjerd Kvernenes.

Politiet mener at bedrageriene har pågått fra september 2017.

