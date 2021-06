Over 50 prosent flere anmeldte seksuallovbrudd mot barn i årets fire første måneder

innenriks

Tallet kommer fram i politiets rapport over anmeldelser de første fire månedene i år. I alt ble det anmeldt 367 flere saker om seksuallovbrudd mot barn under 16 år enn i samme periode året før.

– Økningen i antall anmeldte seksuallovbrudd kommer særlig på grunn av at det i første tertial 2021 er avdekket flere store nettovergrepssaker, og at det rett etter at pandemitiltakene ble iverksatt i 2020, ble anmeldt svært få saker, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Hun understreker likevel at det er grunn til å anta at mørketallene fremdeles er svært store når det gjelder seksuallovbrudd.

Lavere behandlingstid

Totalt ble det anmeldt 34,8 prosent flere seksuallovbrudd fra januar til mai enn i 2020. Tallet omfatter også 489 anmeldelser for voldtekt, noe som er en økning på nesten 11 prosent fra i fjor.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for voldtektssaker med frist er redusert siden nyttår og er den laveste på fem år, ifølge Politidirektoratet. Oppklaringsprosenten i voldtektssaker er på 33 prosent.

– Det er noen lokale variasjoner og distrikter som ligger under kravet som vil bli fulgt opp videre, går det fram av rapporten.

Trekker fram politireformen

Justisminister Monica Mæland (H) mener de økte tallene bekrefter at politireformen har vært viktig for å styrke politiets kompetanse til å avdekke seksuallovbrudd.

Hun mener en reversering av reformen, som noen partier har tatt til orde for, er feil grep når man ser en utvikling der tradisjonell kriminalitet faller og flere seksuallovbrudd anmeldes.

– Å bli utsatt for seksuallovbrudd er en alvorlig krenkelse som ofre må leve med i lang tid, og derfor mener vi at vi må ivareta ofre for kriminalitet bedre i tiden framover gjennom å øke bruken av omvendt voldsalarm og bedre varslingsrutiner når innsatte er ute av fengsel, sier Mæland i en kommentar.