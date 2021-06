Milepælen som gjør at statsministeren ikke frykter mutantene

innenriks

Solberg kom med nyheten under fredagens pressekonferanse om gjenåpningen av samfunnet. I et intervju med Avisa Oslo sier hun at milepælen er viktig.

– Vi er i ferd med å komme opp på et nivå hvor vi ikke trenger å bekymre oss for mye for de mutasjonene vi kjenner til. Så er det alltid farlig med noen mutasjoner vi ikke vet om ennå, sier statsministeren.

– Mange sier at 50 prosent er et knekkpunkt for når man kan regne med at det blir mange færre innleggelser i forhold til smittetallene framover. Rett og slett fordi man har så stor immunitet i befolkningen, sier Solberg.

70 prosent i juli

Statsministeren legger til at hun regner med at 70 prosent av de voksne har fått minst én dose innen midten av juli.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til NTB at vi kommer stadig nærmere en god befolkningsimmunitet når nesten 40 prosent av hele Norges befolkning nå er vaksinert.

– Erfaringene fra andre land viser at vi fortsatt trenger flere fullvaksinerte nordmenn før vi vil nærme oss en reell flokkimmunitet, spesielt i møte med nye og mer smittsomme virusmutasjoner, sier Nakstad.

– Det er likevel fint å kunne glede seg over gode nyheter, selv om vi selvsagt må være forberedt på at det kan komme tilbakeslag, sier han.

Startet i romjula

De første vaksinedosene ble satt i Norge i romjula. Fredagens tall viser at 2.122.782 personer har fått minst én vaksinedose. 1.438.004 personer er fullvaksinert. Disse tallene inkluderer vaksinedoser satt til og med midnatt torsdag.

De som har gitt første dose til størst andel av befolkningen over 18 år, er Viken (52,6 prosent) og Oslo (51,2 prosent). Lavest andel er i Troms og Finnmark (46,2 prosent) og Nordland (46,6 prosent). For andre dose ligger fylkene Innlandet (35,1 prosent) og Viken (34,9 prosent) best an.

Norge er i gang med å vaksinere 18-åringene og de unge voksne etter at de i risikogruppene har fått vaksiner. Folkehelseinstituttet vurderer også i sommer om det skal åpnes for vaksinering av dem under 18 år, i første omgang 16- og 17-åringene.

(©NTB)