MDG inne med to mandater på ny Oslo-måling

– Jeg tror først og fremst at det reflekterer at mange av dem som stemte på oss i 2015 og 2019, ser at de har fått veldig mye igjen for stemmen sin her i Oslo. Mistillitssaken gikk nok over hodet på veldig mange, sier toppkandidat Lan Marie Berg til VG.

Med 9 prosent oppsluting er MDG femte største parti på målingen Respons Analyse har gjennomført for avisa. 603 personer er intervjuet mellom 17. og 19. juni. Feilmarginen er mellom 2 og 4 prosent.

Arbeiderpartiet får 19,9 prosents oppslutning på målingen, 8,5 prosentpoeng ned fra valget i 2017. Høyre får 28,6 prosent og er klart største parti på målingen.

SV er tredje største parti med 12,4 prosent, mens også Rødt (9,2) er inne med to mandater.

Med 4,7 prosent oppslutning ligger Sp an til å få valgt inn én kandidat fra Oslo for første gang siden Arne Haukvik ble valgt inn i 1993.

Også Frp (7,8) og Venstre (5,3) ligger an til å få inn en kandidat, mens KrF kun har en oppslutning på 1,5 prosent.

